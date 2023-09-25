神基投控偕同子公司神基科技(Getac Technology Corporation)與漢通科技(Atemitech Corporation)，於9月23日補班日舉辦「神基植樹志工日」活動，並且邀請供應鏈夥伴英特爾台灣(Intel)共襄盛舉，參與新北沙崙海岸線植樹養護計畫。

在神基投控董事長黃明漢與Intel業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧的帶領下，共同號召200多位員工，親手種下600株台灣原生苗木、並且展開三年的養護工作，為復育新北沙崙海岸線林木盡一份心力，攜手打造環境永續。

面對全球極端氣候帶來的環境影響，神基植樹日涵蓋四大理念，一、搶救日益退縮的海岸線，二、復育陸域生態系與維持生物多樣化，三、減緩氣候變遷衝擊、減碳與淨化空氣，四、與供應鏈夥伴共創永續影響力，而這四大理念同時接軌聯合國永續發展目標SDGs中的「氣候行動」、「保育陸域生態」與「多元夥伴關係」三項指標，展現神基實踐綠色永續理念的決心。

神基投控董事長黃明漢表示，永續需要集結眾人的力量來促成，神基自今年開始利用補班日舉辦環境永續以及地方創生活動，讓同仁自由選擇上班或者參與公司舉辦的活動。從淨灘到植樹活動，每次都吸引員工熱烈響應。這次植樹活動，神基也邀請具有相同永續理念的供應鏈夥伴英特爾(Intel)同行一起落實生態保育，為地球降溫。雙方也將持續透過更緊密的合作，推動更多低碳節能的產品解決方案，與企業客戶攜手實現環境永續願景，為終端消費者提供更好的環境友善產品，攜手邁向共好。

英特爾公司業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧表示，英特爾致力於推動企業社會責任和永續發展，除了在多元化和包容性、教育和慈善事業等領域，更積極與夥伴共同推動營運、產品和供應鏈永續，目標是打造改變世界的科技，改善地球上每個人的生活。我們重要的夥伴神基科技、漢通科技長期關注環境保護議題，推動生態永續更是不遺餘力，與英特爾的理念不謀而合。我們很榮幸一起參與今日的活動，用行動支持他們的理念，期許為下一代創造更美好的未來。

為減少企業溫室氣體排放，實現全球氣候目標，神基投控旗下重要子公司於2021年完成ISO14064-1溫室氣體盤查與外部查證，2022年導入TCFD氣候相關財務揭露框促進公司氣候風險變遷的鑑別與因應措施。在科技創新方面，神基投資多年的PCR(Post consumer recycle plastic)再生材料開發也開花結果，材料取得第三方驗證，下一步將推動再生材料的商品化和推廣工作，協助客戶將永續與產品更好的結合，共同推動循環經濟的發展模式，從更宏觀的角度來擘畫未來的環境行動方案，與聯合國2050年淨零排放的目標更好的連結，打造一個更好更乾淨的世界。