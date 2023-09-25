面對公教退撫基金潛藏負債，政府始終未見確保基金永續的具體措施。全國教師工會總聯合會今天宣布發起「要求政府依法撥補退撫基金行動」，號召各級學校教師於教師節前一天（27日）一同齊聲吶喊，要求政府自明年起就依精算結果撥補退撫基金。

立法院去年底通過《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第98條修正條文，完成退撫基金撥補法制化。依規定，政府應自明年開始撥補原退撫基金，另依「退撫基金第8次精算報告」，若要達退撫基金不破產，公務人員及教育人員每年分別需撥補285億元及236億元。

退而求其次，若以10年撥補新人新制缺口精算，公務人員10年間每年撥補194億元，教育人員每年需撥補123億元，合計每年應撥補317億元。

詎料，撥補入法第一年上路就嚴重跳票，行政院通過之明年度中央政府總預算，歲入編列新台幣2兆7092億元，較去年增加1296億元，約增5％；而歲出編列2兆8818億，增加1927億，約增7.2％，成長皆創歷年新高。而相較於勞保撥補金額創新高達1300億元，備受公教人員關注的退撫基金撥補，卻僅編列100億元。

全教總理事長侯俊良指出，退休制度攸關全體受僱者基本權益，有鑑於行政院毫無誠意踐行法治，罔顧政府之雇主責任，對撥補公教退撫基金的承諾一再跳票，毫無落實基金永續之決心，為表達廣大教育人員之憤怒，全教總將於27日發起「要求政府依法撥補退撫基金行動」。

立法委員王婉諭表示，保障退撫基金永續經營，是政府責無旁貸的義務，也象徵著政府的誠信。立法院已通過分年撥補退撫基金的修法，就代表政府應該透過法制化來捍衛公教夥伴的決心。

全教總邀請全國機關學校全體公教人員在927當天共同行動，步驟如下：一、製作話筒：利用附檔文宣，列印出來後，依線黏貼捲成話筒，《抗議撥補不足》，字體朝外；二、9月27日當天一起拿起話筒向政府嗆聲、喊話並拍照；3.將照片上傳全教總FB社團，並TAG＃退撫撥補不足0927公教齊嗆聲，表達對政府未依法撥補基金的嚴正抗議。