屏東高爾夫球具工廠爆炸起火釀10死、破百人傷，其中有4名消防員殉職，暴露消防體系仍待改善之處，以及職災安檢、職安宣導的重要性。民眾黨立法院黨團今開記者會，黨團總召賴香伶、立委陳琬惠宣示力挺消防員組建工會，同時呼籲政府增加採購消防機器人、兌現承諾補足救災人力，強化督導各級工廠設置職安部門，鼓勵民間揭發違法狀況，絕對不能「今天公祭、明天忘記」。

賴香伶指出，本件悲劇顯示消防體系仍有待改善之處，除了相關單位要盡速調查，釐清事故起因和責任外，政府也要對修正制度，包括人力資源、裝備和組織結構等方面，因此民眾黨團提出3大訴求，分別是「力挺消防員組建工會」、「補足救災人力」及「增加消防機器人的採購」。

賴香伶表示，民眾黨主席柯文哲曾正面回應「消防員工作權益促進協會」訴求，承諾當選總統後，將支持消防人員組織工會，倡議消防員全面適用《職業安全衛生法》，民眾黨團也研議可行性，希望在公務人員相關法規添加「準用《職業安全衛生法》」。

賴香伶說，內政部曾承諾，2023年前全國消防員服務人口比達1：1300，但截至9月14日止，全國23個消防機關仍有11處未達標，除了嘉義市外，其餘皆未滿編，應補足救災人力。此外，消防局與科技公司今年初聯手研發新一代消防機器人，機動性、出水量和射程等都有顯注提升，呼籲政府加大採購力度。

陳琬惠指出，台灣年年有重大火災，2018年桃園敬鵬工廠大火奪走5位消防員性命，2019年《消防法》修法，強制業者提供廠區化學品資訊、平面圖，指派專人至現場協助救災，但真的有落實消防員的資訊權嗎？

針對血汗工廠，陳琬惠呼籲，應導入揭弊者機制，增加私部門監督力量，提供合理的獎勵，政府也可與民間保險公司等機構合作，將違法情況納入企業信用評估體系，從而提高業者遵守防法規的自覺性。

此外，第一線勞工也要有足夠安全意識與逃生知識，《職業安全衛生管理辦法》有明確規定專業單位應設職業安全衛生管理單位，但各級工廠落實率僅約10％，小工廠甚至不到10％，呼籲政府盡速督導各級工廠設置職安部門、制訂逃生與安全守則，強化新入職者和外籍勞工的勞安宣導。