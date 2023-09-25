艦名「海鯤」的台灣首艘自製潛艦原型艦，預定於28日在台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮，總統蔡英文將親自主持。對此，資深媒體人、前主播何啟聖感嘆，國造潛艦計畫「蒙上一層陰影」，因為它被抹上了政治色彩，他並直言，如何展現國防專業，讓國造潛艦擺脫政治因素的干擾，恐怕比「下水」更為重要。

何啟聖今（25）日在臉書發文表示，國防自主是國軍建軍備戰的重大議題，因此，國造潛艦計劃自然會受到各方關注，但28日的下水典禮，卻被質疑是為了大內宣。他解釋，根據海軍司令部向立法院提出的計劃，今年是完成潛艦的封殻、明年5月下水，要到後年11月才會交艦，因此，典禮提前到今年，才會引發「政治下水」質疑。

何啟聖指出，提前下水最讓外界為海軍潛艦官兵擔憂的，是在封殻之前，潛艇的非國人自製裝備，是否都已完成測試？捨棄絕氣系統、改採鋰電池的供電系統，安全測試是否合格？他提到，前海軍潛艦上校王志鵬也質疑，國造潛艦的原型艦，是否有依出廠測試、泊港測試及出海測試的程序完成？

何啟聖轉述王志鵬說法，指出一次潛艦出海測試，至少要花1、2個月，要先進行浮航，接著潛航，逐步依潛望鏡深度，先降至7到20米的深度，再循序漸進，每次下潛5到10米，直到基本深度300米，而每一次的測試還要經過檢修，因此，海軍司令部提出的明年5月下水，是合理的測試期程。

何啟聖提到，王志鵬、國民黨立委馬文君，以及國家政策研究基金會副研究員揭仲，都曾針對國造潛艦計劃提出質疑，但他們近日都遭到參與該計劃的顧問郭璽點名，指他們是「賣台集團」，讓該議題被抺上了政治色彩。

「正因為郭璽的特殊角色，真是如中廣董事長趙少康所說，是『詐騙集團』嗎？讓國造潛艦蒙上一層陰影」，何啟聖認為，政府還要再自製8艘潛艦，如何展現國防專業，讓國造潛艦擺脫政治因素的干擾，恐怕比「下水」更為重要。