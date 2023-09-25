杭州亞運棒球項目9月26日展開，中華成棒隊25日下午啟程，10月2日晚間要迎戰勁敵韓國，新北市政府體育處將於板橋體育場舉辦「新北給力‧亞運勝利！棒球直播派對」，邀請球迷透過大螢幕一起為中華隊加油。

本屆亞運棒球中華隊預賽分組為B組，將和韓國、香港以及資格賽第1名的球隊同組，來爭取分組前二晉級複賽的資格，中華隊25日從桃園國際機場出發後，27日下午2點會在蕭山瓜瀝棒球場和大陸隊進行練習賽，分組預賽賽程方面，中華隊1日出戰資格賽隊伍、2日面對韓國、3日對壘香港。

新北市政府體育處表示，本屆杭州亞運棒球賽事，中華隊陣中有17名職棒好手實力堅強，將全力爭奪暌違17年的金牌，10月2日晚間6點半，體育處將於板橋體育場舉辦中韓大戰直播派對，透過870吋大螢幕讓民眾體驗比擬現場的賽事臨場感，以及熱血棒球應援團及啦啦隊，助陣中華隊贏得勝利。

為了助陣中華隊力克韓國隊，直播派對現場也準備應景美食，例如泡菜燒肉比薩、泡菜煎餅（韓淚煎餅）、韓式炸雞（卡韓炸雞）、柚子茶（抗韓柚子茶）等多樣韓國美食，邀請球迷朋友一起「嗑」韓，為中華隊加油。