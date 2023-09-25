農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘踢爆進口雞蛋之亂，卻收到不明網軍威脅恐嚇，揚言對其家人不利。侯辦發言人黃子哲批評這件事情簡直是人神共憤，只因為好油監督政府就要被網軍如此辱罵出征，人身安全受到影響，嚴厲譴責暗黑網軍，躲在鍵盤後面，做下流的事情，他也批評曾被蔡英文總統網軍出征的民進黨主席賴清德，對此悶不吭聲、裝聾作啞。

侯友宜競辦發言人黃子哲指出，在民進黨執政下，揭弊者及監督政府者，不斷遭受到人身威脅，面臨相當不堪的處境，然而民進黨政府處理這件事的態度卻相當消極，刑事局只說查到IP在境外，行政院長陳建仁在立院答詢時，竟還一臉笑意輕鬆反問。

黃子哲表示，民進黨與網軍勾結甚深，甚至政府自己就是1450網軍，因此這次網軍攻擊事件令人高度質疑，是否與民進黨有關，例如其中一個留言恐嚇的「蕪菁雜誌」，就是百分之百綠到出汁的綠營側翼粉專。

桃園市議員牛煦庭表示，網軍治國從蔡英文上台後劣跡斑斑，包括卡神帶風向，造成外交官含憤而死；坐享特權疫苗、爆打國會議員的林秉樞；網軍在PTT反串，被抓包是綠營寫手；賴清德也曾公開喊話，要蔡英文的網軍停止攻擊。甚至連藝人郭彥均、竹中竹女學生、網紅「丁特」及「許伯＆簡芝」，都因發言不合綠營的意而被出征。民進黨政府下的內政部警政系統在做什麼？花數十億元公帑成立的數發部，為什麼躲起來不說話？

新北市議員呂家愷表示，民進黨執政7年多，民生需求顧得不怎麼樣，佈署網軍倒是很厲害，恐怕是當家執政久了，壞事做多心虛，害怕監督者的質疑聲量變大，才開始用網軍恐嚇的方式，壓制監督力道。

黃子哲也宣布，為了力挺揭弊者、爆料者，競辦將提供「揭弊受害者義務法律諮詢服務」，專線為(02)-82282380，「不希望有更多受害者，因為監督政府，受到國家機器、綠營側翼出征，如果再這樣下去，就真的台灣言論自由已死」。