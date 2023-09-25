海巡署馬祖第10岸巡隊前中校參謀主任林佑柏被控侵占公有財物，士林地院25日開庭，林柏佑坦承犯罪，承認將副食罐頭侵占入己，但因家中經濟收入全賴他一人，且在偵、審中已繳回不法所得，侵占的64箱罐頭價值不足5萬元，請法官賜予恩典，減刑並宣告緩刑，法官諭知候核辦。

林柏佑自2021年擔任馬祖岸巡總隊中校參謀主任，負責管理隊上的副食罐頭，得知有大量罐頭即將到期，竟指使張姓、曾姓女上士將罐頭放入其他紙箱，利用往返基隆、馬祖的「台馬之星」將罐頭運至台灣，再委由鄭姓等2名友人，將罐頭分送至他的住家供親友食用，檢廉查出，曾姓少校、余姓士官長幫忙搬運，一併遭起訴，曾姓少校否認犯罪，辯稱不知道紙箱內裝有罐頭，一切聽從長官指示辦事。

林辯稱64箱罐頭數量太多，無法1次運回，才會在去年1月、4月以及10月分批運回台灣。辯護人則稱，檢察官林涉犯3罪，應分論併罰，但林實則屬同一犯意，應論以一罪，另外，考量林犯罪所得未逾5萬且已經繳回，現已遭停職，希望法官依貪汙治罪條例內規定給予減刑，給予緩刑以勵自新。