羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）表示有些國家在與烏克蘭「開玩笑」，先是提供武器給烏克蘭，然後又想要背棄承諾。

路透社報導，教宗結束法國港市馬賽（Marseilles）的行程返回羅馬途中，有記者在飛機上提問說，教宗致力和平卻未能成功，是否為此感到挫折？

教宗答說自己確實感到「有些挫折」，之後隨口談到軍火工業與戰爭。

他表示：「在我看來，這場戰爭涉及的利益不僅與烏克蘭和俄羅斯之間問題有關，還與武器銷售、武器市場有關。」

教宗說：「我們不應拿百姓犧牲生命來開玩笑。我們必須協助他們解決問題...我現在看到一些國家正在退怯，不想再（向烏克蘭）提供武器。這個過程正在開始，而被拿來當烈士的肯定是烏克蘭人民，這是件醜陋不堪的事。」

當記者要求進一步置評時，教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）表示，教宗並未就各國應繼續提供武器還是停止運送武器給烏克蘭一事表明意見。

布魯尼表示，教宗那番話「是對軍火工業引發後果的反思」。他表示，教宗的意思是說，矛盾之處在於，「那些販運武器的人從不為自己選擇所衍生的後果付出代價，而是讓眾人為此付出代價，例如烏克蘭人，他們已經犧牲了」。

包括美國在內的若干國家現在都面臨著國內政治壓力，要求終止或削減軍援烏克蘭的支出。

鑒於聯邦眾議院一些共和黨人已對持續不斷的援烏感到不耐，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）21日疾呼兩黨議員繼續支持，讓烏國取得更多援助。

教宗一般說來是譴責國際武器交易的，但他去年表示，各國向烏克蘭提供武器，協助烏國抵禦俄羅斯侵略，從道德角度來說是正當的。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120925