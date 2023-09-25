新北市經發局今年以「奇幻」為主題，在府中商圈推出近1個月的「府中奇幻城」系列活動，10月7日起開城！（陳慰慈攝）

「新北好市節」10月21日與22日緊接著登場，一次集結新北市場美食及夜市小吃等在地好滋味。（陳慰慈攝）

萬聖節腳步近了，新北市經發局今年以「奇幻」為主題，在府中商圈推出近1個月的「府中奇幻城」系列活動，10月7日起開城！4大主題、6大特色活動每周末輪番上陣，其中以「奇幻密室」最受歡迎，依難度不同，分親子與成人版，明（26）日中午12時線上開放報名，10月14日起每周末開放冒險，限額78場解謎體驗。

代理市長劉和然今出席記者會表示，2023台灣設計展首次在新北市舉辦，將於10月份登場，設計展以「○起來」（唸：圈起來）為主題，用「○」作為城市意象，29個行政區同時化身為響應區，展現各區特色產業及文化。近年市府在府中地區積極推動「府中美學示範基地」計畫，以設計的概念，結合「城市新美學」、「以人為本」思維，建立行人友善空間。

劉和然說，今年萬聖節活動有4大亮點，一是時間拉長，過往只有舉辦一到兩天，再來是跨局處整合，第三是與商圈更近緊密結合，第四結合台灣設計展，接續是即將來臨的歡樂耶誕城，新北市從今起到年底每天都很開心，讓新北市成為幸福快樂的城市。

經發局表示，府中奇幻城從府中15舉辦的「奇幻魔境-特效藝術設計展」開始，展期到11月26日，聚焦於電影特效的各個方面，從建構、發展過程、媒材及技術的多元應用，到國際大師的特殊化妝作品，結合科技互動及虛實整合，引領觀眾認識電影特效藝術設計專業工作。

接著是10月7日在府中廣場辦理奇幻列車快閃活動，宣告「府中奇幻城」正式開城，大型貨櫃車廂將駐立在廣場，邀請民眾一起參與及分享；還有讓人期待的奇幻密室，則推出親子館及成人館兩款戶外密室遊戲。

「新北好市節」緊接著於10月21日與22日登場，相較往年市集規模再翻倍，一次集結新北市場美食及夜市小吃等在地好滋味，讓大家從早吃到晚；更推出線上搶購價值200元的99元好市消費券，限量600份。

壓軸「府中搞什麼鬼」於10月28日至29日登場，除有搞怪市集、DIY體驗、討糖活動外，今年以為「奇幻變裝組」及「童趣親子組」變裝主題嗨翻府中，前100組報名還可獲600元商圈禮券，冠軍最高分別可獲5萬元及2萬元，獎項總金額高達26萬元。為營造濃厚的萬聖節氛圍，邀請府中商圈優惠店家共同參與店面佈置比賽，民眾10月7日至29日可透過網路票選出最具特色店家，前三名則頒發3000元獎金。

2023府中奇幻城即將開城，各項活動報名資訊，請詳洽「來趣新北金發局」及「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁以及「2023新北好市生活學」 （https://goodmarketslife.com.tw/festival）查詢。