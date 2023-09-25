中國恒大於24日晚間在港交所發布公告稱，由於恒大地產正在被立案調查，恒大集團目前的情況無法滿足新票據的發行資格。

據21世紀經濟報導，恒大表示，在建議重組下擬發行的各項新票據須根據其適用情形遵守中國證監會發布的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及國家發展和改革委員會發布的《企業中長期外債審核登記管理辦法》，公司須證明其符合相關規定。

一位接近恒大集團境外債務重組的知情人士指出，恒大集團目前的境外債務重組方案中，核心的協議安排是通過恒大集團發行可交債、可轉債與普通票據的形式來實現重組，即通過「新債換舊債」來實現「時間換空間」，並通過上述證券工具降低財務槓桿。

上述知情人士認為，目前來看，恒大集團境外債重組進展不如預期，包括公司公告暫不舉行債權人會議等安排，主要是目前市場的反應比較復雜。這主要基於兩方面原因。

一方面，原先的重組方案是由境外債權人特別團體（即AHG債權人小組）為主要力量推動形成的，在談判中很容易會更多考慮自身的利益。而在進入投票階段後，其他部分組別的境外債權人，尤其是專業投資機構通過投反對票的形式來表達自己對該方案的異議，以致重組方案未獲足夠支持，恐怕是目前境外債重組暫緩的直接原因。

另一方面，近期恒大集團的負面消息比較多，都在不斷推升境內外各方對恒大集團持續經營能力和管理層誠信的疑慮，這恐怕才是境外債務重組踟躕不前的根本原因。後續恒大集團有可能需要通過調整方案來繼續推動重組，但關鍵還是在於集團和境外債權人特別團體是不是能夠根據其實際情況和市場機構的反應再調整現有方案。

一位知名券商機構負責人表示，這次公告距離重組協議推出之時已經過了一段時間，期間應該是經過了與多方的多輪溝通才得出目前的結論。這就意味著目前通過發行債券來推動境外債重組的思路需要調整，可能還會關聯到恒大物業和恒大汽車這兩家「恒大系」境外上市主體，所以預計難度會很大，因為無論是被大量提起訴訟和執行，還是被立案調查，都不是一朝一夕就能過去的，公司對這個結果應該也有所預判。