標普500工業股指數在8月1日站上巔峰，但迄今已下跌約8%。受油價急升影響，美國幾家主要航空公司下修第三季獲利預測，引爆了這一波修正。與7月31日創下的收盤高點相比，羅素2000小型股指數已經下跌逾11%，是同一期間標普500指數跌幅的兩倍。當經濟陷入衰退時，小型股和工業股通常會急劇下跌。

Catherine Avery Investment Management研究部門主管Jeff Cianci表示，我們所買的工業股和材料股估值遠低於其應有的行情，市場正在押注我們沒有看到的經濟衰退風險。

美股還有一些其他的凶兆，例如在上周三聯準會發布利率決議後，標普500指數崩跌了2.8%，並創下自3月初矽谷銀行倒閉以來最大單周跌幅。該指數本季料將收黑，為一年來首見。

聯準會在會後釋出意外鷹派的訊息，即利率可能升得更高，且維持在高檔更久。美銀策略師表示，受此影響，全球投資人從股票基金拔腿撤離的速度之快，為去年12月以來首見。

但有些人認為美股後勢仍然可期，隨著新一輪的財報季又將登場，其對股價的表現可能超乎聯準會的利率動向。根據彭博所做的調查，美股第三季獲利僅下滑1.1%，且前景樂觀，至少會在明年成長。此外，在上周發布的最新預測報告中，聯準會上修了美國經濟增長預測。

Bokeh Capital Partners創辦人兼投資長Kim Forrest表示，距離財報季僅剩幾周時間，我們並沒有看到很多公司調降獲利和營收目標。我們不知道經濟何時會衰退，但那些美國最大的公司並沒有發出立即的警報。

此外，Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示，標普500指數最近三次「在8月和9月下跌至少1%並在10月反彈」的情況發生在2022年10月漲8%、2015年10月漲8.3%和2011年10月漲11%。若回溯到1950年代，該指數有10次在8月和9月下跌至少1%，其中9次在10月反彈走高。