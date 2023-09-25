女性健康領域於疫情期間在美國和歐洲快速發展；美國女性健康市場的規模在2022年達到209.2億美元，預計將在2023~2030年間以年複合增長率4.04%的速度增長。女性科技的新創公司，亦如雨後春筍般冒出；如美國新創Modern Fertility，在初步獲得消費市場認可後，即於2021年以2.25億美元被Ro收購。

安盛生科的Eveline伊必測排卵檢測產品已於美國、歐洲和亞洲推出；並在越南搭配專業顧問服務，幫助超過20,000對夫婦一同走過智慧備孕的旅程，成功開拓出新的女性健康照護商業模式。

Barrett畢業於MIT麻省理工學院，他發明了電子紙的技術並共同創辦了E-Ink，徹底改變了新世代的閱讀體驗，目前已應用在超過10億台的電子書及其他設備上。Barrett認為，透過新的策略合作模式與定位，安盛生科的女性健康產品有機會為此市場再注活水。

安盛生科董事長陳彥宇表示，期待借重Barrett過去將革命性創新產品導入市場的經驗，以及接軌國際策略合作資源的網絡，成為公司擘劃及開展美國市場的一大助力。