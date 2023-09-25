信邦近年來跨足汽車電子、航太、工業控制、醫療器材和消費性電子產品領域，提供客戶高附加價值的解決方案，目前在台灣、中國、日本、英國、德國、匈牙利和美國等地廣布據點。隨著集團快速成長，海外員工不斷增加，信邦欲提升總部管理效率，改變多地多套系統模式，並減少資訊人員手動跨系統彙整資料的時間，因此選擇導入SAP SuccessFactors人資雲，以單一雲端平台，整合全球據點人事數據，優化招聘入職體驗、人員培訓、獎酬計畫、員工關懷調查等流程。

信邦董事長王紹新指出，近年集團事業版圖持續擴大，並看準永續及AI等國際產業趨勢，在製程中積極尋求業務轉型變革，同時也在內部大力推動人才數位轉型計畫，盼公司能在新時代中與員工共同成長。此次，與SAP和IBM專業顧問團隊合作，導入SAP SuccessFactors人資雲，全面優化集團人力資源流程，打造數位化管理機制。

未來信邦全球人才統一管理，使用一致的職位標準、績效評鑑制度、學習發展藍圖等人資數據標籤後，總部更能清晰掌握全球人才現況，精準規畫未來人才供需戰略。信邦會陸續在台灣、中國、美國、匈牙利、墨西哥等據點導入SAP SuccessFactors人資雲，在各地落實一致的員工體驗。