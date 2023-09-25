范卓雲表示，在資產配置上，股票看好美股、亞股則首選印度和印尼及拉美；債市則看好環球投資級別的5~7年期投資等級債。在亞股方面，匯豐仍然堅信亞洲的結構性成長、數位經濟和永續發展革命，這些趨勢相互交叉、相互強化。當然，利率觸頂和成長趨勢緩慢，仍然是精選主題的來源。在亞洲（日本除外）股票市場中，匯豐對印度和印尼持偏高配置觀點，對中國大陸、香港及台灣股票持中性評級。

至於在外匯市場上，范卓雲表示，弱勢美元已經成為過去式，美元未來兌歐元和英鎊將維持強勢，美國企業獲利在4Q會看到復甦並持續進入2024年。由於美國與歐洲成長前景差異擴大，美元將長期處於高利息環境，預期美元受惠經濟展望好轉而繼續維持強勢。

匯豐銀的4Q重點投資策略:一、配置中存續期優質企業債。二、擴大投資機會組合，例如將美國醫療上調至溫和偏高配置，以及雙印的投資機會。三、透過另類投資和波動策略管理風險。四、就經濟大勢轉向永續發展作出配置。