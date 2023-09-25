新北市長侯友宜23日起請假，新北市議會民進黨團今(25)日再開記者會，批評侯友宜是「政治渣男」，並回應副總統賴清德沒有請假的問題，當初拒絕進議會也是因為議長李全教涉賄，要求侯友宜辭職參選。

新北市議會民進黨團副召張維倩說，侯友宜上任到現在不過九個月，手上握有一年兩千億元的預算，居然就這樣拍拍屁股走人。幹事長卓冠廷則說，台灣民眾的見紅日數是116天，侯友宜卻一次請掉113天，要國民黨不要靠強詞奪理再護航侯友宜。議員陳乃瑜說，去年侯友宜以115萬票當選市長，就任九個月卻只進議會12天，如今選舉補助款3千多萬才剛入袋，「他就說他要請假他要去找工作，而且還有薪水可以領」。

國民黨團回應，侯友宜完成請假程序也符合規定，雖然請假，依然會為市府團隊的行政績效負責，並反指賴清德選務行程滿滿卻遲遲不請假，要民進黨不要忘記，當初賴清德當台南市長是怎樣拒絕進議會。