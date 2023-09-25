多名塞爾維亞族槍手今天駕駛裝甲車攻擊科索沃北部村莊，與警方駁火後退守一座修道院內，最後共1名警察與3名槍手死亡。

路透社報導，槍戰地點發生在塞爾維亞人為主的班尼斯卡（Banjska）附近一座塞爾維亞東正教修道院，雙方激戰時，僧侶和朝聖者躲在院內。

科索沃和塞爾維亞當局表示，共有一名警察和3名攻擊者死亡。

根據科索沃警方和塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）的說法，一群科索沃塞族人將卡車停在通往班尼斯卡的一座橋上，朝接近他們的警察開槍，之後轉移陣地到附近的修道院。

武契奇表示，這起行動是針對科索沃總理庫提（Albin Kurti）的叛亂。

科索沃政府5月決定在4個塞爾維亞族為主的市鎮，任命阿爾巴尼亞族出任市長，此舉引發北部數年來最嚴重的其中一波騷亂。幾個月以來，科索沃北部緊張局勢一觸即發。（譯者：鄭詩韻/核稿：李佩珊）1120925