新北市長侯友宜上周請假全力拚總統選戰，遭綠營抨擊「落跑市長」，民進黨發言人張志豪批評，侯友宜趁全民為屏東惡火哀悼之際突襲請假113天選總統，不只藐視議會，更無視市民承諾，創下民主及責任政治的最壞示範。

張志豪指出，侯友宜連任市長至今近300天，但認真上班大概150天，甚至多次技術性剝奪議員質詢權。張志豪批評，侯友宜去年政治獻金加上選舉補助款粗估近億元收入，若以市長連任至今只上班150天換算，侯友宜一天等於爽拿65萬；在天下雜誌公布的2023幸福城市調查中，有多項指標滿意度墊底，奉勸侯友宜辭職而不是請假。

民進黨新北黨部主委、立委參選人何博文質疑，今年預算高達2131億元，侯友宜應該要負責任。新北市立委參選人李坤城說，國民黨3次總統大選都創6六都市長落跑惡例，前新北市長、國民黨主席朱立倫是請假始祖，2015年請假高達89天，施政滿意度六都墊底，全國倒數第三；2019年高雄市長韓國瑜也請將近3個月長假，當時施政滿意度全國墊底；而今侯友宜請了113天長假破紀錄，現在請假最久的落跑市長變侯友宜了，幫朱立倫解套。