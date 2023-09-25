蘋果推出新一代iPhone 15系列引發搶購潮，但有一名網友發文指出，他拿iPhone 15 Pro Max打手遊《王者榮耀》，結果短短不到5分鐘就發燙，讓他相當失望，直指應該等iPhone 16再入手。
有網友在PTT發文表示，日前打手遊《王者榮耀》，開高楨（120 FPS）不到5分鐘自動降回60FPS，而且發燙的程度跟拿12 Pro Max的時候一樣，他傻眼表示，「這到底是3奈米的問題，還是蘋果設計的問題亦或是iOS版本的問題？」
原PO進一步表示，雖然iPhone 15 Pro Max整體來說還是比12 Pro max好多了，但因為玩手遊發燙的問題，明年發布16系列他鐵定直接trade in（舊換新）。
其他網友紛紛表示，「萬年散熱不改，無解」、「本來想換，看到散熱問題就猶豫了」、「iPhone效能再猛，散熱做不夠多，再好的晶片都沒用」、「蠻慘的 你跳過比較不雷的13、14」。
YouTuber蘋果爹近日發布最新iPhone 15實測影片，他測試iPhone14 Pro Max、iPhone15 Plus、iPhone15 Pro Max三台手機，前兩款機型在機體溫度相當高的情況下，依然可以正常運作，但iPhone15 Pro Max卻在測試進行到第16分鐘時，不但機身溫度飆升、錄影時還出現卡頓情況。
文章來源：PTT
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