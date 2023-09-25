台東縣延平鄉今晨4點35分發生規模3.6地震，最大震度台東縣3級，花蓮、高雄1級，但氣象署卻對震度0級的台南發出國家級警報，讓許多台南人在睡夢中被驚醒。中央氣象署地震中心表示，經查是定位系統誤判地震區域，且預估震度被放大，導致誤發。

地震中心指出，今晨台東地震誤發台南國家級警報，主因是地震速發系統錯將位置定位在台南，但主要地震觀測站都在台東，導致台南市預估震度、規模被放大，符合地震規模5.0、震度4級以上的國家級警報門檻，而這也是首次因定位錯誤而誤發警報。

地震中心解釋，台東地震觀測站為南北向的狹長分布，觀測網是線形，加上南北兩端測站距離太短，對東西向地震較難判讀，又剛好今晨地震發生在線型觀測網的西側，導致誤差偏大。

地震中心表示，目前正在調整定位系統，若只有小區域測站收到地震訊息，會先暫時停用，由人工確認。另外，若地震定位的位置附近測站都沒被觸發，也會先認定是有誤停用，因為理論上震央附近的測站都應該有地震訊號，可信度才高。