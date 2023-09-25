SK Securities分析師表示，投資人正在評估聯準會的利率政策前景，以及美國政府可能因國會預算談判破局而關門的不確定性。
重磅級個股方面，三星電子盤中漲0.58%，SK海力士跌0.51%，電池大廠LG Energy Solution重挫4.58%，現代汽車漲0.10%，其關係企業起亞漲1.50%，搜尋引擎Naver跌0.48%，即時通平台Kakao跌0.33%。
外資盤中賣超韓股1479億韓元。
韓元漲0.19%，報1,334.2兌一美元。
周一南韓KOSPI指數盤中跌0.63%，報2,492.25點。原油價格上漲削弱了市場的風險偏好，以及投資人權衡各大央行利率「升更高、高更久」的政策立場。
SK Securities分析師表示，投資人正在評估聯準會的利率政策前景，以及美國政府可能因國會預算談判破局而關門的不確定性。
重磅級個股方面，三星電子盤中漲0.58%，SK海力士跌0.51%，電池大廠LG Energy Solution重挫4.58%，現代汽車漲0.10%，其關係企業起亞漲1.50%，搜尋引擎Naver跌0.48%，即時通平台Kakao跌0.33%。
外資盤中賣超韓股1479億韓元。
韓元漲0.19%，報1,334.2兌一美元。
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