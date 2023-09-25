嘉義看守所受刑人邱建偉24日返家探親卻逾期未歸，刑事局緊急發布通緝；據了解，嘉義警方追查邱嫌行蹤時，發現他24日中午12點多曾騎機車出現在台南市六甲區，台南警方昨晚會同嘉義警方到邱嫌出沒的可疑地點進行訪查仍無果，持續擴大搜索。
邱建偉原訂24日下午3點返監，卻不知去向，遭刑事局通緝；台南麻豆警分局接到嘉義縣刑大通報，指稱邱嫌昨日中午12點多曾騎機車出現在六甲林鳳營社區，但昨晚陪同嘉義警方至邱嫌可疑地點訪查仍無果。
嘉義看守所受刑人邱建偉24日返家探親卻逾期未歸，刑事局緊急發布通緝；據了解，嘉義警方追查邱嫌行蹤時，發現他24日中午12點多曾騎機車出現在台南市六甲區，台南警方昨晚會同嘉義警方到邱嫌出沒的可疑地點進行訪查仍無果，持續擴大搜索。
邱建偉原訂24日下午3點返監，卻不知去向，遭刑事局通緝；台南麻豆警分局接到嘉義縣刑大通報，指稱邱嫌昨日中午12點多曾騎機車出現在六甲林鳳營社區，但昨晚陪同嘉義警方至邱嫌可疑地點訪查仍無果。
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