女星元元（吳婕安）擁一張甜美童顏和極度反差的魔鬼好身材，還因迷糊的傻大姊個性被封為「呆萌女神」，在綜藝節目常看到元元的身影，而元元近日就在節目透露，談的4段戀情中，每一任男友都沒錢，其中有一任是交往的隔月就去當兵，還要她幫繳10萬保險費，元元最後真的有幫忙付，她直呼：「在一起我會把對方當家人」，引發全場驚呼。

27歲元元在節目《小明星大跟班》坦言，已單身5年，曾談過4段戀情，最短2年、最長5年，前任都有共通點「每一任男友都沒錢」，她甚至還要資助對方，元元就說，其中有一任是交往的隔月就去當兵，還要她幫繳10萬保險費，主持人Sandy（吳姍儒）聽了直說：「你被詐騙了」。

【完整版】聽長輩的準沒錯?! 演藝圈單身女聯誼大會（內容從34分25秒開始）

元元當時還是有幫忙付，甚至告訴對方：「之後有賺錢再還我就好，沒有就沒關係」，所幸前男友最後還是有還錢，來賓聽了都替她慶幸對方有還錢，元元則說：「在一起我會把對方當家人，我會很想跟他結婚」，引發全場驚呼。

元元除了出錢幫前任之外，她也坦言，單身5年中有吃回頭草，和前任復合，但因為之前分手的問題還是沒解決，所以戀情最後還是無疾而終。