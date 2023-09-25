新北市議會民進黨團今（25）日辦記者會批新北市長侯友宜選舉補助款剛入袋就請假拚總統大選，強調副總統賴清德沒有請假問題，國民黨團則酸，賴清德的正職，不是副總統，不是黨主席，而是選總統！批「綠能你不能，民進黨雙標再現！」

國民黨團書記長廖先翔指出，賴清德當初拒進議會超過200多天，期間高達100多位台南市民死亡，沒有做好自己市長工作的賴清德，現在愛當副總統就當副總統，愛跑選舉就跑選舉，民進黨還要護航賴清德沒有請假問題？

廖先翔說，民進黨硬扯賴清德全心為人民，今年「放下選務行程」，代表總統出訪，這到底在說什麼？反而凸顯賴清德平日全力拚選舉，行有餘力才願意做副總統的工作，更不用說完全做不好。

副書記長江怡臻指出，賴清德用納稅人的錢跑選舉行程，用副總統身份為黨籍參選人站台造勢，若正副總統沒有請假的問題，那參與選舉只有一個方式，就是「辭職」，不要把國庫變成24小時提供選舉資源的地方。

江怡臻進一步質疑，賴清德副總統8月出訪，安排一場專訪、兩場僑宴，一場信賴之友早餐會，這些場合有沒有喊凍蒜？這些用公帑嗎？相關隨行公務員有沒有請假？此外，賴清德紐約僑宴有將近700位僑胞前來支持，更有支持者熱情喊凍蒜。被視為2024有力副手人選的駐美代表蕭美琴全程陪同，兩人互動也引起關注，蕭美琴代表有沒有請假呢？

新北市議員呂家愷表示，侯友宜完成所有請假程序也完全符合規定，國內外皆有前例可循，而且雖然請假，他也依然會為整個市府團隊的行政績效負責。反觀賴清德，至今選務行程滿滿卻遲遲不請假，也請民進黨不要忘了當初賴清德在當台南市長是怎麼樣的拒進議會230天，一個侯友宜合法請假3個月，一個賴清德拒絕備詢8個月之久，到底是誰辜負人民我想已經很清楚了。

新北市議員陳偉杰指出，民進黨落跑參選例子比比皆是，2018年九合一選舉，包括柯文哲、鄭文燦、林佳龍、李進勇、潘孟安共14位縣市長請假拚選舉，2022年民進黨也高達七位現任立委，包括周春米、鄭運鵬、劉建國、蔡其昌等，參選地方首長，這就是綠能你不能，民進黨雙標再現！