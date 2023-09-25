國民黨總統參選人、新北市長侯友宜請假參選，今天是正式請假第一天，而請假後的第一個外縣市行程，就選擇到得彰化得天下的彰化縣。（本報資料照片）

侯友宜明天將參訪洋厝社區、豐樂牧場、東螺媽祖廟天后宮、大村慈雲寺、順達窯業，晚上還要到彰化博覽會參觀，從早待到晚待好待滿。（本報資料照片）

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜正式請假投入總統，中部縣市首站就選擇「得彰化得天下」的彰化縣，侯友宜明天再縣長王惠美的陪同下，預計參訪洋厝社區、豐樂牧場、東螺媽祖廟天后宮、大村慈雲寺、順達窯業，晚上還要到彰化博覽會參觀，從早待到晚待好待滿。

新北市長侯友宜請假全力投入總統大選，預計將開始全台北中南走透透，明天鎖定中台灣跑行程，就先到最大「搖擺州」彰化，由於過去侯友宜與彰化縣長王惠美交情深厚，王惠美還曾舉辦「送暖宴」，力挺侯友宜，明天將到訪彰化，王惠美也將陪同。

根據黨部提供的行程，明天侯友宜一早10點將到訪鹿港洋厝社區，參加福興東區扶輪社關懷據點肉品捐贈儀式，接著11點要去福興鄉豐樂牧場，參觀酪農牧場及發布「老農津貼 侯友宜來改變」。

下午1點55分將到東螺媽祖廟天后宮參拜、3點到大村慈雲寺與鄉親見面會，4點則是參訪順達窯業、體驗製磚過程，5點則是要到彰化阿夷社區活動中心，與民眾進行彰化市重大建設發展座談，最後晚間7點還要到縣立體育館，參加彰化博覽會，觀賞朱宗慶打擊樂團。

侯友宜彰化行從一早10點一路到晚上7點，行程排好排滿，從北彰化到南彰化都有，今年適逢彰化300年，侯友宜到訪彰化參加博覽會，更加深入瞭解彰化，更與地方鄉親搏感情，作為請假後的第一站，也再次證明彰化地位的重要。