南韓女團BLACKPINK紅遍全球，日前剛結束為期一年的世界巡迴演唱會《Born Pink》而近期4人與YG娛樂合約即將到期，傳出僅Rosé續約，其他3人都將離開公司，而Jisoo與Lisa將簽給其他韓國公司。雖然YG娛樂當下立刻出面澄清，稱續約都還在談，不過25日又有韓媒爆料，Jennie跟Jisoo都將成立個人經紀公司。

根據韓媒《News 1》25日最新報導，Jennie跟Jisoo都將成立「1人經紀公司」，也就是特地為藝人開立的單人事務所，不過仍在跟YG娛樂討論是否要進行BLACKPINK的團體活動。韓媒指出，若兩人屆時成立個人公司，也將專注在SOLO活動上。

上周曾有韓媒爆料，稱已經有經紀公司看上Jisoo的演技潛力，還有在東南亞人氣爆棚的Lisa，早就確定要簽給其他韓國經紀公司；Jennie則曾在訪問中透露「確定的下一步」，傳出製作新專輯，似乎想為單飛做準備。不過YG娛樂至今仍不願鬆口4名女孩的未來動向，是否續約似乎眾說紛紜。

此事似乎也影響到了YG其他女團的動向，原訂在9月至10月推出的新女團BABYMONSTER推遲出道， YG解釋為了提高質量與完成度才延後出道時間，而這項操作也掀起熱議，有網友打趣表示：「話說剛剛看電視新聞說Jennie 在準備個人單曲，究竟是單曲會先出來還是師妹會先出道呢？」