為加強視障朋友通過路口便利性，苗栗縣政府去年4月向交通部爭取「智慧運輸系統發展建設計畫」補助經費，在苗栗火車站周邊10處路口規畫建置路口智慧有聲號誌，並配合路口導盲磚、導引標線等設施來引導視障朋友安全通過路口，盼讓視障通行更安全友善。

縣府考量重要交通節點、使用需求及鄰近視障協會辦公室等因素，在苗栗火車站周邊10處路口進行建置，目前設備已建置及調校完成，並請視障協會協助邀請視障朋友進行體驗及回饋使用意見，後續將再與視障協會合作辦理相關教育訓練，讓視障朋友能夠熟悉操作方式。

有聲號誌建置路口包括為公路與三西街、為公路與東站停車場出入口、中山路與為公路、中正路與為公路、中華路與義民街、為公路與福星街、中華路與國華路、英才路與正發路、英才路與建中街、英才路與自治街等路段。

縣府工務處指出，傳統有聲號誌因需搭配按鈕啟動，視障朋友於路口處往往難以辨認按鈕位置致形同虛設，而路口智慧有聲號誌則結合科技利用智慧型手機，視障朋友在手機上安裝專用APP「智慧有聲號誌」，當走到距離路口約15公尺時，透過手機APP及藍芽功能，智慧有聲號誌會廣播訊號到手機上。

可讓APP自動語音播報所在位置的路名、紅綠燈秒數及路口資訊，並自動啟動引導音，南北向為布穀聲、東西向則有鳥叫聲，將可為視障朋友帶來更便利的通行環境。

另外，除在視障朋友常行經路口建置智慧有聲號誌外，縣府也將針對視障朋友常行經的苗栗市中華路周邊人行空間辦理改善工程，包含「苗栗火車站與為公路、中山北路、中山路」、「中華路、中正路」、「中華路、中山北路、福星街」及「中華路、國華路」等區域，預計2024年底完工，以提供更加完善人行空間，讓視障朋友通行更加無礙。智慧有聲號誌未來亦將持續推動推廣至其他具需求鄉鎮。