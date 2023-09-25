勞動部今(25)日公布最新無薪假統計，本期家數較上期增加21家，人數增加139人，多為個別廠商接單不穩，其中仍以製造業為多。

勞動部今日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時，事業單位計663家，實施人數1萬1877人，本次家數較上期增加21家，人數增加139人，多數事業單位之實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月(含)以下。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱表示，本期增加最多的仍是製造業，而製造業下的金屬機電業裡，有家氣動打釘機製造業廠商實施170餘人，接單不穩仍是主因。

李怡萱說，其他廠商停止實施原因包含接到急單，例如有家金屬機電業下的工具機製造廠商原本實施無薪假者超過100人，後來因為接到急單而暫停實施；至於之後是否會接續實施，業者表示要視接單情況而定；而化學工業下有家貼紙印刷廠則不再申請接續實施，162人因此恢復上班。

李怡萱指出，運輸及倉儲業、批發及零售業、住宿及餐飲業、支援服務業等無論家數還是人數都變化不大，後續增減仍待觀察。