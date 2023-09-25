OPEL台灣總代理歐吉汽車董事長王騰漢對此表示，歐吉汽車積極帶來多款暢銷車款為台灣車市注入新的活力，秉持著深耕市場的決心拓展經銷通路，提供消費者優質的購車與服務體驗。如今，歐吉汽車更是看好越發蓬勃的租賃市場，為車迷朋友們的用車體驗增添更多元、便利的用車選擇與服務。

OPEL台灣總代理歐吉汽車致力於提供擁有獨特風格、操駕性能且兼具舒適的車款，並同步開拓租賃市場提供更多服務選擇，車型包括新世代德國跨界潮旅MOKKA以及純正德國SUV GRANDLAND，並與此期間特別推出優惠活動。