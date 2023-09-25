OPEL台灣總代理歐吉汽車董事長王騰漢對此表示，歐吉汽車積極帶來多款暢銷車款為台灣車市注入新的活力，秉持著深耕市場的決心拓展經銷通路，提供消費者優質的購車與服務體驗。如今，歐吉汽車更是看好越發蓬勃的租賃市場，為車迷朋友們的用車體驗增添更多元、便利的用車選擇與服務。
OPEL台灣總代理歐吉汽車致力於提供擁有獨特風格、操駕性能且兼具舒適的車款，並同步開拓租賃市場提供更多服務選擇，車型包括新世代德國跨界潮旅MOKKA以及純正德國SUV GRANDLAND，並與此期間特別推出優惠活動。
OPEL台灣總代理歐吉汽車矢志為喜愛德國進口車的消費者帶來品牌服務體驗，從多元的產品陣容、售後服務等，全方位提升客戶服務。如今於連假來臨之際，OPEL台灣總代理歐吉汽車將攜手利達租車，提供OPEL車款短期租車、企業長租和商務用車租賃等服務。
OPEL台灣總代理歐吉汽車董事長王騰漢對此表示，歐吉汽車積極帶來多款暢銷車款為台灣車市注入新的活力，秉持著深耕市場的決心拓展經銷通路，提供消費者優質的購車與服務體驗。如今，歐吉汽車更是看好越發蓬勃的租賃市場，為車迷朋友們的用車體驗增添更多元、便利的用車選擇與服務。
OPEL台灣總代理歐吉汽車致力於提供擁有獨特風格、操駕性能且兼具舒適的車款，並同步開拓租賃市場提供更多服務選擇，車型包括新世代德國跨界潮旅MOKKA以及純正德國SUV GRANDLAND，並與此期間特別推出優惠活動。
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