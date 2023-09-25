台生紀佳葦加入杭州亞運頒獎禮儀志願者，隊友互相督促飲食運動、保持體態。（照片由受訪者提供）

台生紀佳葦加入杭州亞運頒獎禮儀志願者，隊友互相督促飲食運動、保持體態。（照片由受訪者提供）

各項大型體育賽事，都少不了志願者的身影。就讀浙江傳媒學院大四、播音主持專業的台生紀佳葦，擔任這屆杭州亞運的頒獎禮儀志願者。不僅在暑假經歷過一個月的魔鬼集訓，之後也要「管住嘴、邁開腿」，和同伴彼此督促飲食與運動，隨時保持出場時的最佳體態。

亞運賽事要順暢進行，需要有大量志願者的辛勤付出。例如佳賓入場、頒獎時運動員就位、遞上獎牌與花束，都會見到穿著橙色、黃色、紫色漸變改良式旗袍的禮儀人員在一旁引導。

台生紀佳葦說，在申請應徵時，身高和儀態有一定的門檻，例如女性身高要在163至170公分左右，「個子小一點的女生，會被派去服務武術比賽之類的場合，個子高大一點的女生，就適合排球比賽。」至於開幕式運動員入場時，在隊伍最前面持國家名牌的禮儀人員，則以職業空服員居多。

為了亞運半個月的賽期，禮儀頒獎志願者在暑假魔鬼集訓了一個月。紀佳葦說，每周上課6天半，休息半天。5天學習、1天半總複習加考核。第一周是非常基礎的站立、行走、微笑等練習，第二周融入一些動作，第三周要習慣場館整體動線，第四周分組模擬演練。

為力求體態姿勢優美，紀佳葦說，站立時必須屁股收緊、站穩，「老師會來推你，你核心要保持住。」微笑時嘴角也有一定的角度，但可以選擇最適合自己的方式，例如抿嘴微笑、稍微露齒一笑、露出8顆牙標準笑，「怎樣漂亮、怎麼燦爛就怎麼來。」頒獎時禮儀人員要端著拖盤，盤子加上獎牌的重量超過2公斤，「訓練時會拿著盤子，上面放滿6瓶水，藉此訓練臂力。」

頒獎禮儀志願者對體重也非常要求。紀佳葦透露，身高170公分以下者，體重不能超過50公斤，170公分以上者，體重要控制在55公斤，「因為出場時穿著旗袍，非常顯腰身，平時就得空制飲食，堅持低油低鹽低脂。不僅老師和隊友會監督，當自己看到隊友體態良好，內心會時刻提醒自己不能成為『顯眼包』。」

由於頒獎禮儀志願者的顏值高、身材好，會不會有運動員私下來索取聯繫方式？紀佳葦說，老師管得很嚴，和各國運動員合影留念沒問題，但是不能私加微信，甚至發在社交媒體上的圖文內容也要謹慎，不能有損志願者形象。

今年九月升上大四的紀佳葦，明年即將畢業步出校門，「在畢業前擔任亞運頒獎禮儀志願者，不僅豐富了大學生涯的回憶，也收穫了許多志同道合的朋友，更重要的是志願者的精神已深植內心，日後也會積極投身公益。」