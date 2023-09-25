新北市副市長朱惕之（左六）出席交通安全教育課程，宣導落實校園交安的重要。（蔡亞樺攝）

為落實交通安全教育，新北市仁愛國小今（25）日舉辦交安教育課程體驗活動，副市長朱惕之出席參加，並帶領4年級、2年級學童體驗大型車內輪差與視野死角、安全過馬路，朱惕之表示，目前新北市58校完成通學廊道，交通安全不只有執法，要從工程源頭開始做起，守護學童安全。

結合交通部2022年7月發布「交通安全教案手冊」，新北市於111學年度起，要求各校將交通安全教育正式納入課程計畫，實施交安課程模組，並舉辦多場種子教師培訓，新北市教育局今年納入交安訪視輔導學校，並要求各校分析周遭通學情境，編寫校本交安課程。

新北市交通安全社群指導顧問蔡麗鳳表示，交通部頒訂「交通安全教案手冊」依在地特性及現場教學轉換，新北市交安社群教師自今年至2025年逐步研發「交安教育課程模組教學示例」，由專家學者指導教師依學區特性、學生通學需求，教案經過研發、試教、檢討、修正等程序，提供全市高國中小教師使用。

公開授課的柑園國小輔導主任王騰逸表示，為了讓「交通安全教案手冊」更貼近新北的交通特性，社群教師特地加入捷運、公車等交通特性重新彙編符合新北的教學示例。此次教學示例就是針對仁愛國小周遭通學環境，選擇大型車視野死角教學，讓學生能運用於實際情境，獲得最佳的學習成效。

仁愛國小4年級學生倪玟琪表示，今天坐上巴士，實際體驗司機的視覺視角，讓自己印象深刻，以後會更加注意，有一些角度是駕駛人看不到我們的，所以走在馬路要遠離車輛；2年級謝承恩說，上完課，自己學會過馬路時，要停、看、聽、想還有舉手，也會和家人分享，保護爸爸媽媽。