吳姓女子於2021年9月誤信騙徒的「屯幣1個月可保本獲利」話術，匯款140萬元到騙徒指定的帳戶。吳不甘被騙，對帳戶的所有人沈姓男子民事求償140萬元。沈男主張自己也是被害人，他因為要貸款所以將帳戶交給對方。橋頭地院審理後認為證據不足，判沈男免賠。

吳女說，她於2021年9月以通訊軟體Line認識身分不明的「劉葉飛」網友，之後「劉葉飛」多次透過Line、臉書傳遞虛偽不實虛擬貨幣投資訊息。此令吳心動，匯款140萬元至劉指定的帳戶，後來吳察覺上當。

且一名貸款諮詢的劉姓專員告訴沈男，說貸款尚未辦好是因為在洗信用。且沈男直到去年10月才報警，顯見沈男已經體會到此舉會侵害他人的財產，且有幫助他人詐欺或洗錢之嫌。

判決指出，對於吳女提出對沈男的涉犯幫助詐欺罪嫌告訴，橋頭地檢署檢察官已經對此作出不起訴處分。對於此件民事賠償，沈男雖然有提供帳戶給詐騙集團，但他只是為辦理貸款而被詐騙集團利用帳戶，並沒有證據證明沈男也是騙徒加害吳女。

且沈男認為已經透過民間債務公司整合，無需由他與金融機構人員對保，也沒有違反常情，不能將此和一般詐欺或洗錢案件所出售的人頭帳戶相提並論。法官審理後，駁回吳女的上訴，沈男免賠。可上訴。