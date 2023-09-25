台中大里仁愛醫院眼科醫師彭書彥表示，近視控制需要家長和孩子一起努力，如果家長發現孩子視力模糊，建議到眼科檢查，早期發現、早期治療。（仁愛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

天啊，暑假短短2個月國小生小華就近視爆增100度；台中大里仁愛醫院眼科最近收治1名國小5年級的學童疑似因為暑假期間長時間用手機和平板玩遊，近視度數驟增100度，醫師呼籲，「預防勝於治療」，提醒家長和孩子們用眼30分鐘，要休息10分鐘，每天戶外活動時間120分鐘以上，達到護眼的效果。

小華媽媽這學期開學後發現孩子最近看東西總是皺著眉頭，帶來眼科門診檢查視力，訝然發現雙眼半年前檢查才100度，如今卻爆增到200度，媽媽懷疑是暑假2個月間期，小華在家裡使用手機和平板玩遊戲的時間增加造成。

大里仁愛醫院眼科醫師彭書彥指出，後來給予長效散瞳眼藥水及指導正確用眼習慣。小華按時點眼藥水及保持良好作息，後續追蹤度數維持穩定沒有再增加。

彭書彥表示，近視是常見的眼睛屈光異常，看遠的物體不清楚，需要靠近才看得清楚。許多人會覺得戴上眼鏡或是接受雷射近視手術，眼睛看得清楚了就以為近視就治療好了，其實後續仍可能因近視併發症包括白內障、青光眼、視網膜剝離和黃斑部病變等。

彭書彥解釋，雷射近視手術是針對眼睛前面的構造「眼角膜」進行手術，與戴眼鏡的目的相同都是讓光線可以順利聚焦到視網膜上，並沒有處理到上述近視相關的併發症。

彭書彥指出，為了避免危及視力的併發症發生，預防近視或控制近視就非常重要，「預防勝於治療」，提醒家長和孩子們用眼30分鐘，要休息10分鐘，每天戶外活動時間120分鐘以上，達到護眼的效果。