船艇在溪面搜尋。（新北市消防局提供）

本月22日下午3名越南籍移工至新北市樹林區山佳河濱公園遊憩，其中阮姓移工下水抓魚，欲不慎溺水，新北市消防局6時許獲報，立即派遣人員船艇前往救援，當晚搜尋未果。隔天接續搜救任務，下午2時終於尋獲遺體。

據了解，搜救第一天晚間消防人員調派照明車在柑園橋上照亮水面，船艇則在大漢溪面來回搜尋，經3小時搜尋仍未尋獲。隔日上午8時持續搜救任務，除加派船艇搜尋，亦派遣潛水重裝人員下水地毯式搜索，下午2時許潛水人員於河底2.7公尺深的壕溝轉折處，搜索到該移工遺體。