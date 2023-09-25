屏東明揚國際工廠爆炸案，造成9死1失聯110人輕重傷，目前警消仍在搜救中，期間屏東消防局長許美雪因「口誤」爆發一連串爭議，稍早有媒體詢問屏東縣長周春米關於消防局長的去留問題，對此，周春米表示，待整起事件處理完後，再做決定。

明揚國際屏東廠發生爆炸後，屏東縣消防局長許美雪第一時間描述消防員射水後爆炸，引發爭議，令外界質疑她並非消防專業，隨後遭起底她是警大48期安全系，非消防體系出身，且與警大47期刑事系的蘇嘉全妻子洪恆珠關係密切，在新聞局擔任一般行政人員後，一路從消防局祕書做起、做到局長。

許美雪爆發一連串爭議後，挨批該下台道歉，而稍早在縣府舉辦的「公布明揚科技公司違失處置」記者會上，她並未到場，縣府表示，許美雪還在現場指揮搜救進度，由消防局副局長李彬正代表出席。

記者會上，有媒體詢問關於許美雪的去留問題，對此，周春米表示，「請大家讓我們心無旁鶩救災，至少要把救災任務、善後處理完，再就局長去留問題做決定」，至於又有媒體詢問是否清楚許美雪與洪恆珠的關係，周春米則答覆，「不清楚」。