F-35隱形戰機

基輔原本竭力主張，迫切需要F-16戰機抗俄，但如今據官媒俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，烏克蘭空軍司令顧問伊格納特（Yuriy Ignat）說，他們除了有興趣向美國採購F-35隱形戰機外，也想向瑞典買「獅鷲」（Gripen）戰機。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）24日報導，伊格納特明確表示，繼採購F-16戰機後，烏克蘭有必要以F-35和「獅鷲」等先進戰機來升級武器庫。而1名烏克蘭空軍官員說，買「獅鷲」是頭號要務。但伊格納特也證實，主要在考慮F-16外，基輔也在評估各式戰機。而他13日說，烏克蘭很想採購相當於俄製蘇（Su）-35戰機的西方戰機。

事實上，瑞典12日已表示，打算提供基輔「獅鷲」戰機，並應該很快就會向軍方提出要求。至於安排烏克蘭飛行員在烏境接受訓練，則仍在安排。

不過，基輔要買F-35，必須滿足某些要求，其中包括展現對民主，人權和法治的承諾，而美國將加以評估相關進程。此外，由於F-35身價昂貴，需要穩定的國防預算，而這意味採購，訓練和維修都需要充分的資金。

KIEV REQUESTED FIFTH GENERATION F-35 COMBAT AIRCRAFT



The authorities in Kiev have asked their ally the USA for nothing less than F-35 fighter jets, fifth generation.



"Ukraine cannot afford to accept any aircraft from Western countries," said Air Force President Yuriy Ignat.… pic.twitter.com/ph6ca9BDz9 — Sprinter (@Sprinter99800) September 24, 2023

另一方面，烏克蘭需要有堅實的國防基礎設施，其中包括合適的空軍基地、維護設施，以及操作和維修F-35的熟練人員。而對烏克蘭考慮採購 F-35來說，滿足這些條件舉足輕重。

或許華府會准許烏克蘭採購F-35，但這涉及通盤審查，如分析國安可能的影響、對區域穩定的衝擊，以及烏克蘭有效管理和維護戰機的能力。當然，如政治，區域動能和安全狀況等，也有可能影響相關決定。儘管以往美國提供烏克蘭軍援，還有雙方的戰略合作夥伴關係，都可能影響這項決定，但預測這種可能性卻充滿挑戰性。

畢竟F-35是充滿敏感技術的先進戰機，美國在出售前會嚴格篩選對象，以確保採購國不會濫用。以像烏克蘭這種國家來說，如抗俄等仍在持續的地緣政治問題，便可能影響美國的決策。此外，如烏克蘭的戰略角色、共同價值觀和可能的安全影響等要素，也可能在決策過程中列入考慮。