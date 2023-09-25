匯豐銀點出的5大投資主軸如下：

(1)亞洲消費榮景

何偉華指出，這個新主題專注於亞洲消費主導復甦帶來的獨特成長機會，包括中國網路、亞洲航空與旅遊和非必需消費品。

何偉華續指：「把握亞洲消費主導復甦帶來的廣泛機會。我們認為服務消費板塊的獲利復甦潛力最強勁，因為在疫後復甦的過程中，亞洲消費者繼續將支出重點從消費品轉向消費服務。中國決策官員正加強推動政策措施，以提升策略轉型的速度：從房地產主導的舊成長模式，轉至更優質和更永續的消費主導成長模式。我們預期中國旅遊熱潮將有進一步擴展的空間，因為國際航班數量已恢復至疫前將近五成的水準。中國網路龍頭公司定位得宜，有望受惠穩健的數位消費趨勢。」

(2)亞洲新星

何偉華提出：「我們在『亞洲新星』主題找到具吸引力的結構機會，重點關注印度和東南亞的長期趨勢。人口結構有利、消費暢旺和投資成長強勁，為當地行業龍頭提供支持。」何偉華補充：「相比已開發經濟體和新興市場普遍經濟放緩，印度和印尼繼續成為亞洲亮點。我們預期印度2023年至2032年國內生產總值每年成長6.5%，經濟規模可望在十年內倍增。印度製造業活動、投資成長、國際貿易、外國直接投資和政府資本支出具備正面動力，為股市表現提供支持。我們青睞全球市佔率日增的印度銀行、資訊科技軟體服務和製藥股。印尼是我們最偏好的東協股市，因為其價值具吸引力、企業財政狀況改善和資本支出加快。」

(3)亞洲綠色轉型

何偉華說道：「我們聚焦於亞洲能源轉型、綠色基礎建設發展和電動車科技創新帶來的機會，預測中國電動車滲透率將在2025年急升至53%，並在2030年飆升至90%。亞洲加速發展充電基礎建設，為電動車行業的美好前景提供支持。我們認為亞洲太陽能業擁有明顯的結構升勢，且對2023年中國新增太陽能裝機容量的預測上調至140百萬瓩，相當於年成長60%。我們認為設備製造商在太陽能價值鏈的定位較佳。」

(4)亞洲優質債券

何偉華表示：「我們認為亞洲投資等級債券提供具吸引力的息差機會，主要因為收益率可觀且非常穩健，並青睞亞洲金融板塊、印尼投資等級準國債、中國電訊、媒體與科技企業債券。此外，我們青睞南韓投資等級債券（尤其是南韓金融板塊），其價值相對有吸引力，並配置於印尼投資等級準國債，因為當地基本因素強勁：通膨偏低、經常帳出現盈餘和財政赤字下降。我們為美國利率見頂作出部署，青睞介於五至七年的中存續期亞洲投資等級債券，因為這些債券表現穩健，但有時被市場忽略。」

(5)人工智慧及自動化

何偉華則言：「人工智慧軟體正迅速發展，企業紛紛推出可提供競爭優勢的新應用程式。利用這些新功能的人工智慧和自動化硬體是區分優劣的重要來源。數位自動化和人工智慧越來越互相配合，以改善生產力、可靠度和其他好處。人工智慧及其他技術發展的融合提高了自動化產品和服務的能力，同時擴大潛在的應用範圍。勞工短缺及成本上升正推動新一輪的自動化投資，潛在投資回報變得更加吸引人，因此我們青睞亞洲科技板塊。」