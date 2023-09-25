「藍白合」再現！立法院舉行新會期各委員會召委選舉，民眾黨立委吳欣盈獲國民黨禮讓，最終拿下衛生與環境委員會召委。對此，國民黨主席朱立倫今直言，立法院重要議題或政黨協商都要團結努力，否則就是讓民進黨占便宜，只想破壞藍白團結獲取政治禮義。

立法院25日舉行新會期各委員會召委選舉，民進黨團在8個常設委員會中，各取得1席召委席次，順利拿下8席，藍白在教育文化委員會及社會福利及衛生環境委員會進行合作，衛環委員會選舉結果由民眾黨立委吳欣盈擔任，最後民進黨拿下8席，國民黨7席，民眾黨1席。

朱立倫表示，立院不管重要議題，或整個政黨協商上面，在野一定要團結努力，否則就是讓民進黨占便宜，希望在野力量分散，每天希望破壞藍白團結合作，民進黨就是想獲得政治上的利益，大家都很清楚，大家一起努力。

此外，對於這周是否將與民眾黨主席柯文哲展開會談？朱立倫重申，我們一直都保持聯繫。