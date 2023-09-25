王力宏與李靚蕾離婚官司持續纏訟當中，而日前王力宏在演唱會突然脫口「真相不是那麼重要，流量最重要」，讓前妻李靚蕾則直言「不要再以藝術之名，擾亂社會的道德秩序」；今（25）日兩人親赴法庭處理離婚訴訟，歷經兩小時交鋒，王力宏首先透過律師發出聲明。

王力宏律師團隊表示，「一、今天是強制執行程序，這個程序是我方聲請的。二、很遺憾的，裁定的大部分內容對造沒有履行。三、因此我們希望透過法律程序，實現裁定的內容，讓我們能見到（以下涉及兒少法故不刊登）」

事實上，兩人已在紐約法院申請離婚獲准，但今年7月王力宏的律師葉偉立指李靚蕾「已經取得龐大財產，又要求逾千萬美金」，對此，李靚蕾強調「沒有取得王先生任何一毛錢」等並提出4點反擊，而隨後王力宏再透過律師祭出7點聲明。

然而，今（25）日早上王力宏與李靚蕾先後在律師、陪同下現身出庭，在開庭近兩個小時後，王力宏首先步出法院，面對媒體提問僅揮手致意，未做出任何回應，接著快速離開；約莫五分鐘，李靚蕾現身向媒體鞠躬揮手，全程不發一語，搭上計程車離開。