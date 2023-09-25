台鐵車廂結合時光隧道概念。（桃市府提供／蔡依珍桃園傳真）

打造長15公尺、高約1.5公尺的大幅動態影像牆。（桃市府提供／蔡依珍桃園傳真）

以台北市最知名的101大樓作為展區布景之一。（桃市府提供／蔡依珍桃園傳真）

「我的小房間」可聆聽都會客家女性的發聲。（桃市府提供／蔡依珍桃園傳真）

台北市展區互動展示區。（桃市府提供／蔡依珍桃園傳真）

「2023世界客家博覽會」目前正於桃園火熱舉辦中，台灣館台北市展區以「都會客家」概念，引領民眾進入客家文化的現代詮釋。不同於傳統的鄉村客庄，台北客家文化展現出創新、變動與革新的都會客家風格，摩登又帶有復古的設計，更像是讓遊客能徜徉其中的一場文化之旅，讓每個人都能夠深入體驗都會客家的活力和魅力。

台北市作為人文、經濟與政治薈萃的首都，匯聚客家各方專業人才，展現出無限的創造力。「1988年還我母語運動」即是在台北發生，客家人在此城市「發聲」、爭取母語權利，對族群文化與政治產生深遠影響，因此台北市展區以「發聲 發生」作為展覽主題，由於母語運動的「發聲」，所以有更多文化、藝術與產業等在此「發生」，也期待未來台北市客家人累積更大的創造能量，向全世界「發聲」。

台北市展區有四大亮點，第一亮點無疑是展區入口仿效台鐵藍皮普通車的車廂，並結合時光隧道的概念，展示過去客家先進從原鄉乘著台鐵到台北打拚的過往；進入時光列車，無數人搭著這班車搖搖晃晃來到台北，擺盪在心中的，是夢想的開始，也是鄉愁。

第二亮點則是打造長15公尺、高約1.5公尺的大幅動態影像牆，以大幅動態影像呈現台北客家的生活與活動。台北的客家社團尤其蓬勃，並對都會客家發展深具貢獻，不只是「1988年還我母語運動」是由客家社團組織發起，同年也由民間社團舉辦台北市義民祭，且組成台北市客家文化基金會等，在影像中可以看到生活在台北的客家人的生活、百工、活動等樣態。

台北市展區的第三亮點是「都會叢林」，以台北市最知名的101大樓作為展區布景之一，直接讓展示內容與台北市產生連結，並在布景的展示物上，呈現台北市近年在原創文本、IP創作的豐碩成果，彰顯台北市在客家文化的創新性和獲獎榮譽。

第四亮點是「我的小房間」，客家人曾以「四頭四尾」的標準要求女性：「家頭教尾」、「田頭地尾」、「灶頭鑊尾」與「針頭線尾」，頌讚女性刻苦耐勞、持家奉獻的精神。如今性別平權持續推動，客家婦女不再侷限於家庭，並在社會中展現更多元的形象，在「我的小房間」裡，可以聆聽都會客家女性的發聲，看她們如何打破靜態形象，找回屬於女性的主體。

此外，在互動區的部分，民眾們可以實際操作平板電腦，學一句客語，掃描QR code，即可獲得專屬的未來車票，並在台北地下街、龍山寺地下街、站前地下街、永康商圈、圓山商圈及寧夏夜市等約400間商家享受消費折價優惠或精美小禮。

2023世界客家博覽會於8月11日至10月15日在桃園盛大舉行，規劃世界館及台灣館2大主展館，還有8大副展館、17個衛星展館；其中台灣館位在中壢青埔領航北路一段99號，週一至週四開放時間為上午10點至晚上7點，週五至週日則是從上午10點開放至晚上9點。