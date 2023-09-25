豆漿是許多人早餐必備飲品，但也存在許多不實傳言。對此，胸腔重症專科醫師黃軒盤點7個關於豆漿的說法，並一一進行說明。其中像是坊間流傳豆漿不能配雞蛋，理由是豆漿的胰蛋白酶抑製劑會抑制蛋白質的消化吸收，黃軒指出這是錯的，反而可以相互補充營養。另外，他還提到，很多人以為自製生豆漿很健康，但當心若未徹底煮熟，恐會導致食物中毒。

黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，每天飲用1杯豆漿，可以補充大豆蛋白、異黃酮、維生素和礦物質，對於預防骨質疏鬆、降低膽固醇、改善血壓和血糖等都有積極作用。雖然豆漿好處多，但也有很多不實的說法在流傳，需要特別釐清。他並盤點出下列7個傳言：

1、喝豆漿會使胸部變大？

有些人認為，喝豆漿能增加胸部的大小，因為豆漿中含有大豆異黃酮，是一種植物雌激素。黃軒則表示，這是錯誤的說法，因為大豆異黃酮並不等同於真正的雌激素，它只是一種植物化學物質，能與人體的雌激素受體結合，產生一些類似於雌激素的效果，但這些效果並不強烈，也不會影響胸部的發育。

2、孩童喝豆漿會性早熟？

黃軒提到，科學證實喝豆漿對孩子的發育沒有不良影響，豆漿中的大豆異黃酮並不會干擾孩子的荷爾蒙平衡，也不會提前引發孩子的性成熟。反而豆漿是富含營養、低脂肪的飲品，有助孩童獲得足夠蛋白質、鈣、鐵等微量元素。

3、豆漿不能和雞蛋一起吃？

坊間流傳雞蛋和豆漿相剋的說法，理由是豆漿中的胰蛋白酶抑製劑會抑制蛋白質的消化吸收。黃軒指出，胰蛋白酶抑製劑是一種存在於大豆及其製品中的天然物質，它可以減少胰蛋白酶的活性，從而影響蛋白質的分解。但此影響並不會導致蛋白質吸收率降低，因為人體還有其它消化酶可補充胰蛋白酶的功能。

此外，黃軒說，豆漿在加熱過程中，胰蛋白酶抑製劑就會被破壞，失去作用。因此，雞蛋和豆漿並不相剋，反而可相互補充營養，提高蛋白質的利用率。

4、喝豆漿不能放紅糖？

黃軒表示，可以放但不建議，原因是紅糖中含有多種有機酸，與豆漿中的蛋白質接觸後，會使其產生變性或凝固，形成類似豆腐渣的物質，不僅會影響口感和營養價值，還會降低豆漿中蛋白質的消化率和吸收率。且額外增加添加糖的攝入，對健康也不利。

5、痛風患者不能喝豆漿？

黃軒指出，能喝但要注意濃度，若有痛風或高尿酸的問題，可以選擇喝低濃度的豆漿，比如濃度為10％、5％或2.5％的豆漿，可減少嘌呤的攝入量，同時也能享受到豆漿的美味和健康效果。不過，他提醒，即使是低濃度的豆漿，也不宜過量飲用，建議每天不超過500毫升。

6、自製生豆漿，越生越健康？

黃軒強調，豆漿不能生飲，否則會食物中毒，其含有一種叫做皂素的物質，它會影響人體的消化吸收，甚至引起嘔吐、腹瀉等症狀。因此，自製豆漿必須經過充分的加熱處理，才能消除皂素的毒性，但要注意所謂「假沸」現象。他進一步說明，豆漿在加熱到 80°C 左右時，會產生大量泡沫，看似沸騰其實尚未煮熟，要加熱到100°C並持續沸騰5分鐘以上，才能確保皂素完全被分解。

7、喝豆漿可以補鈣？

黃軒表示，可以但鈣含量比牛奶少很多，因為大豆中的鈣含量並不高，而且在打豆漿的過程中，還會有一部分鈣被過濾掉。建議要搭配其它富含鈣質的食物，如芝麻、花生、菜葉等。