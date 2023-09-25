疑似遭土蜂攻擊的民眾送醫急救，目前都沒有大礙，但被蜂螫的傷處都立即紫黑紅腫。（張志康攝）

日前新北市瑞芳區發生民眾遭虎頭蜂螫傷，甚至導致2人死亡。不料25日上午傳出有4人在基隆天外天墓園，遭到蜂螫。基隆市消防局緊急出動，將2名傷勢比較嚴重的民眾送醫急救。

傷患表示，他們原本想從蜂群的旁邊繞過，但沒想到蜂群立即飛起攻擊他們一行人。（張志康攝）

據了解，4名民眾為3女1男，年齡都在60歲左右，25日上午相約到基隆市與新北市瑞芳區交界的天外天墓園一帶登山，不料上午10時許遭到蜂群攻擊，4人均遭螫傷。因而報案請求協助。

疑似遭土蜂攻擊的民眾送醫急救，目前都沒有大礙，但被蜂螫的傷處都立即紫黑紅腫。（張志康攝）

基隆市消防局獲報後，出動3車、7日趕往現場，消防救護人員在11時01分左右，接觸到遭蜂螫的民眾，確認4人的意識都很清楚，先將傷勢較重的2人送醫急救。據了解，4人中有2名為新北市市民、2名為基隆市市民。

消防人員將4人送醫急救，傷者表示，他們一行5人相約爬山，事先都做了準備，包括帶隊的及押隊的，身上都帶了殺蟲劑。但行經事發地點時，他們已經看到地上有一窩蜂，但因為正好在必經之路，本想安靜從一旁繞過去，不料蜂群立刻飛起來攻擊。

一名女性傷者說，事發當時地面有上百隻蜂群突然飛起來攻擊，看到蜂群時要跑已經來不及了，太恐怖了，她的脖子、肩膀、背部、手部、耳後等處被螫傷，目前身體感到刺痛。

問到蜂群長什麼樣子時，傷者表示攻擊他們的蜂約5公分長，原本在地面上，突然飛起來攻擊。部立基隆醫院急診室主任郭鐘太表示，4名傷者到院後，其中3人狀況比較穩定，有過敏的狀況，其中一人出現休克。經醫師急救並做了必要的措施後，4名傷者的生命跡象都已經穩定，正持續觀察中。