揭發進口雞蛋缺失、弊端的農業粉專「Lin bay好油」，因遭到網友恐嚇，而被迫停更、關版。國民黨團今召開記者會，嚴厲譴責民進黨政府姑息網軍作亂，在野立委遭到恐嚇，4年過去抓不到恐嚇犯嫌，現在連農業粉專Lin bay好油連住家地址、家人資訊都遭網軍公開恐嚇威脅，要求總統蔡英文及行政院長陳建仁下令「限期破案」，副總統賴清德身為「曾經的受害者」也必須出來面對與表態。

總召曾銘宗表示，9月23日農業粉專Lin bay好油關閉臉書前最後一篇文章，說在這段期間，為了確保國內2300萬民眾食安，揭發進口雞蛋相關弊端，竟然被恐嚇，恐嚇內容有包括太太的姓名和居住地址，而王鴻薇揭弊講了一次民進黨多挨一刀，竟報案兩個月沒下文。

曾銘宗指出，此種嚴重影響言論自由、人身安全的恐嚇行為，表達強烈譴責，譴責無法無天的網軍和蔡政府，恐嚇者竟有被害人住址與家屬名字，高度懷疑有公權力介入，或是特定政黨網軍介入操作；在野黨立委不斷被恐嚇，究竟是誰在縱容，誰在操作，賴清德、陳建仁出來面對，給大家一個破案期限。

國民黨立委費鴻泰表示，所謂「綠粉出征，寸草不生」，道盡了綠營側翼網軍恐怖的威力，賴清德，在4年前總統初選時向蔡英文總統求饒，希望網軍不要再出征他了；時隔4年，自己出來選總統，難道網軍就可以出征、抹黑對你不利的人或事？讓這樣的惡質文化更為變本加厲？費鴻泰送一句話給賴清德「己所不欲，勿施於人。」

國民黨立委林為洲指出，擔任立委被恐嚇不會感到害怕，但是一般老百姓呢？有家庭、孩子，當然會感到恐懼，但是政府的態度不果決，陳建仁院長不敢承諾限期破案，甚至還脫口說出「我不是很了解，還要去查看看」，這樣態度，根本就是鼓勵網軍，讓網軍、側翼以為，只要幫政府說話，恐嚇、出征罵政府的人，政府都會「網開一面」？

林為洲要求，法務部、檢察署、警政署、NCC、數發部，與網路和網路犯罪有關的政府部門積極查辦，要給國人一個交代。尤其是年度預算高達200億元的數發部，難道連個IP轉接都查不出來？如果涉及到國安問題呢？如果是恐嚇總統呢？