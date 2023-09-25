上周日經指數天天下跌，雖然因國定假日只有4天開盤，但單周仍然重挫3.37%，創下今年以來最差的表現。
野村證券策略師Maki Sawada表示，從上周的重挫反彈，是周一日股上漲的「重要因素」。此外，上周的重大央行事件並沒有造成市場劇烈波動，這讓投資人鬆了一口氣，今天一整天應可望給日經指數帶來支撐。
醫療保健股早盤上漲2.61%，是東證一部表現最佳的板塊，主要受到日經指數領頭羊第一三共（Daiichi Sankyo）大漲7.66%帶動。
該日本製藥大廠與阿斯特捷利康（AstraZeneca,AZ）共同開發一款乳癌藥物，AZ在上周末宣布這項實驗性療法在後期試驗中減緩了乳癌的病程。
受上周五美國科技股上漲激勵，科技股反彈，晶片測試設備大廠愛德萬測試（Advantest）漲3.43%，新創業投資大戶軟銀漲2.61%。
上周表現優於大盤的股票則遭到拋售，銀行股跌2.38%，船運股跌1.61%。日經指數跌幅排前五名的都是銀行股，以千葉銀行（ Chiba Bank）跌3.16%，跌幅最大。
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