大部分民眾在進行儲蓄及投資理財儲備退休金時，通常都會選擇在發薪銀行辦理，但勞工因生涯規劃或家庭等因素轉換工作時，如果新公司的發薪銀行與原公司不同，原退休信託帳戶將無法於新公司繼續延續，面臨投資中斷的問題。有鑑於此，第一金(2892)旗下第一銀行參與信託公會規劃的退休信託帳戶可攜性試行方案，並率先於9月26日推出「可攜式退休信託帳戶」。

第一銀行表示，退休信託帳戶設計理念是以儲備退休金作為規劃，初期以「國內投信公司發行之新臺幣計價累積級別基金」為試行標的，投資方式限「定期定額」。當勞工離職時，不用強迫贖回退休信託帳戶所投資的基金，只須申請變更受託機構(銀行)，將其移轉至新往來銀行帳戶繼續累積退休金，也可以讓該退休帳戶的投資標的進行歸戶，整合於同一帳戶進行更有效率的管理，避免因轉換雇主而中斷投資，也可避免有多個退休帳戶管理不易的問題。