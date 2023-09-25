美國晶片法案針對申請補助企業所設的限制規定，包括在大陸擴充先進半導體產能不得超過5%，同時擴充28奈米及以上的成熟製程產能則有10%限制。專家分析指出，在此背景下，台積電未來很難在大陸設新廠或提升製程水準，三星及SK海力士也面臨選邊站的壓力。

綜合外媒報導，美國商務部雖設下在大陸的投資限制，但原先規定在大陸先進製程產能的支出不得超過10萬美元，此條件已經獲得放寬，改為擴產時需要先知會商務部。

即使如此，中央社報導，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真分析指出，台積電未來在中國應難以建置新廠或升級製程，台積電2021年決定斥資28.87億美元（約新台幣793.92億元），擴增南京廠28奈米產能，這可能是台積電在大陸的最後一筆大型投資。

除了台積電之外，劉佩真也提到，包括三星及SK海力士在內的廠商也面臨選邊站的壓力，如果台積電能夠增加美、歐市場整合元件製造（IDM）或IC設計廠先進製程的訂單，以及擴展歐洲、日本車用半導體市場，應可避免大陸市場受干擾的狀況。

至於此事將對大陸晶片業造成什麼衝擊？可以想見的是，在美國制裁的背景下，全球半導體廠商未來會降低在大陸的投資，當地晶片業勢必更依賴政府補貼與本土廠商的發展。

事實上，從華為發售5G旗艦手機Mate 60 Pro的例子就可以發現，國產率超過9成以上，處理器晶片更是透過中芯7奈米代工，大陸並不是沒有能力生產高階智慧手機，只是供應鏈是否有能力負擔龐大產能，以及產品良率能否達到市場與消費者預期。