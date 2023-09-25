據新華社報導，從中國石化涪陵頁岩氣田獲悉，該氣田作為大陸首個投入商業開發的大型頁岩氣田，累計產氣量日前已突破600億立方公尺。

新華社報導，涪陵頁岩氣田分布於重慶市涪陵、南川、武隆、忠縣、梁平、豐都等區縣境內，於2012年12月開始建設，2014年3月投入商業開發，是川氣東送管道重要氣源之一。截至目前，氣田累計探明儲量近9000億立方公尺，日產頁岩氣約2300萬立方公尺。

報導稱，氣田開發建設以來，形成了葉岩氣地質綜合評價、開發設計與優化、水準井組優快鑽井、長水準井高效壓裂、採氣工藝配套、綠色開發六大頁岩氣高效開發核心技術，同時充分發揮全產業鏈優勢，自主研發網電鑽機、全電壓裂機組等裝備工具，關鍵設備全部實現大陸國產化。

據了解，涪陵頁岩氣田在頁岩氣勘探開發、技術裝備、標準規範、產學研結合等方面提供可複製、可推廣的經驗，有力支撐大陸頁岩氣產業高品質發展，為長江經濟帶沿線70多個城市送去綠色清潔能源。