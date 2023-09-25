王瞳劇中露出肚子上的胎記，被親生媽媽陳仙梅認出。（民視提供）

王瞳劇中露出肚子上的胎記，被親生媽媽陳仙梅認出。（民視提供）

王瞳劇中為炒熱氣氛換上啦啦隊服熱舞。（民視提供）

王瞳在民視8點檔《市井豪門》中，為了要炒熱「春日食品部」的食品展人氣，特別換上啦啦隊服裝表演，這也讓她肚子上關鍵胎記顯露無疑，讓來探班的陳仙梅意外發現她是自己的親生女兒。王瞳表示，這也是她人生啦啦隊初體驗，是她首次穿上啦啦隊服裝熱舞，讓她直呼好新鮮。

王瞳表示，這一場戲要露出肚子的關鍵胎記，所以選的啦啦隊衣服有特別挑短一點。她為了畫面美感，拍攝前3天開始減重，1天只吃一餐，早上跟晚上就喝代餐替代飲食，在拍攝日順利瘦了1公斤。

雖然是啦啦隊初體驗，她也在現場當起啦啦隊隊長，現場教起傅子純、黃文星跟郭忠祐跳舞，經過幾次排練後，她笑說裡面舞感最滑稽就是傅子純，因為要扭屁股，但他怎麼做就是喜感十足，鬧出不少笑話。她說雖然時間很趕，但大家都把握時間練習，「突然好像在練除夕特別節目一樣！大家特別賣力」。

陳仙梅表示，這一場戲終於找到女兒了，她也可以擺脫被訊息轟炸了，她說從第一集把女兒換掉開始，就有熱心粉絲私訊她女兒就是劉惠婷（王瞳飾演），連自己的媽媽也看戲看得入迷，每天都吵著問什麼時候會認親，不僅如此，出外到餐廳吃飯，也會有民眾告訴她，讓她啼笑皆非，但也感謝觀眾的支持。不過劇中除了找到親生女兒，她也透露角色邱玉英也有驚人變化，讓她變成本劇的「大哭包」，幾乎每一場戲都是感人肺腑的情感戲，常常淚流滿面的她，直呼差點要掛眼科檢查眼睛。