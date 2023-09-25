進口蛋食安爭議不斷，本土蛋買氣因而大漲，甚至已出現搶購潮，今起每台斤批發價由53元漲至55元，產地價則將於本周四由43.5元漲至45.5元，雙雙持平歷史高價。農業部代理部長陳駿季承諾，一定讓國人買得到蛋、吃得到蛋，對於蛋價上漲也重申尊重市場機制。

由於每年中秋節為境外豬肉製品輸台高峰，面對非洲豬瘟的入侵各界繃緊神經，陳駿季今（25）日視察台北郵件處理中心。

陳駿季說，專案進口最主要是要彌補國產雞蛋生產量的不足和用蛋缺口，目前國內生產量還足以維持國人所需，至於近期雞蛋上漲部分，這部分尊重市場的機制，對於雞蛋進口一定會持續做最嚴格的把關，來確保民眾在消費時沒有健康的疑慮。

陳駿季說，近期有特定人士用一些不實的訊息來汙衊進口蛋，因此讓消費者產生相當的疑慮，農業部也會持續的跟外界溝通。針對年底雞蛋的調度與波動也已經做好準備，同時也會利用庫存做滾動，對於食品安全政府一定會全力把關，讓我們的全國民眾能夠買到蛋、吃得到蛋。

陳駿季表示，8-9月的進口蛋來源希望以東南亞如泰國，以及澳洲蛋為主，至於外界建議可從大陸進口蛋，「現階段沒有這樣的規劃」。