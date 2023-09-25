進口蛋風波延燒，國產蛋需求激增，今（25）日起蛋價漲2元。國民黨高雄KK政線更直批，進口蛋專案其實到明年6月，超過明年520新總統就職，若5170萬顆壞蛋還沒銷毀，新蛋又源源不絕進來，恐怕「好蛋過期變壞蛋」，那麼「雞蛋繼續進，蛋價繼續漲，黑心繼續賺」悲劇恐怕繼續上演。

國民黨高雄市立委參選人鍾易仲、李眉蓁日前爆料「還有更多蛋在海上等著進來」，事後獲農業部證實，表示目前在海上的雞蛋約96萬多顆，專案進口到年底每個月大約進口180萬顆。然而，農業部明知道人民對進口但已失去信心，仍打著平抑蛋價的大旗持續專案進口，真不知道是他們預算太多，還是有人賺的還不夠？

鍾易仲直指，他和李眉蓁日前要求農業部說明是不是「有更多的蛋在海上等著進來？」，農業部承認9月正在海上約96萬多顆，專案進口雞蛋規畫到年底每個月大約進口160萬到180萬顆。然而，農業部卻隱瞞了一半真相，實際上專案進口蛋的期限是到明年6月，超過明年520新總統就職。

鍾易仲狠酸，這種創新潮流、跨越新舊政府的「專案」模式，獲利最大的本來是超思公司，他們3到7月進口8814萬顆雞蛋，約占所有進口蛋的6成。如果依原計畫獨家進口到明年6月，他們進口的巴西蛋至少2億顆，肯定讓某些人賺的盆滿缽滿。

李眉蓁則說，現在被起底後，超思已被「砍單」，可能不再進口巴西蛋，但超思早已入袋為安，最大的輸家則是全民和高屏縣市。農業部進口了1億4000多顆蛋，其中要銷毀的就高達5170萬顆，換算起來每3顆蛋就要銷毀1顆。

李眉蓁怒批，民進黨政府花了5.7億的專案補助經費，但由於執行面荒腔走板，進口但整個失控讓人民失去信心，導致9月雞蛋價格比進口以前還高，25日起還要再漲2元。整起事件政府白花5.7億經費，人民繼續傷荷包，得利的恐怕只有超思所屬派系。