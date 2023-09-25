台北市長蔣萬安、首爾市長吳世勳自拍留念。（台北市政府提供／劉彥宜台北傳真）

台北市長蔣萬安24日至26日率團出訪韓國首爾，蔣萬安25日拜會首爾市長吳世勳，並簽署青年事務合作備忘錄，蔣萬安表示，因應即將成立的青年局，因此來首爾取經，而台北今年底將啟用可容納超過4萬名觀眾的大巨蛋棒球場，屆時希望能邀請吳世勳前來開球。

蔣萬安今日拜會吳世勳，並在2人的見證下，由台北市政府研考會俞振華主委與首爾市政府未來青年企劃團團長金哲熙簽署青年事務合作備忘錄。

蔣萬安大讚，吳世勳不久前與紐約締結友好城市，現在又接著舉辦城市論壇，城市外交成果豐碩。台北與首爾自1968年至今，締結姊妹市已55週年，感情深厚，自己對於吳世勳提到的「與弱者同行特別市」特別有感，以往他無論在立委時期推動照顧弱勢的法案，或希望在北市府打造「永續共融 希望首都」，正與吳世勳理念完全一致。

蔣萬安指出，很高興今天與首爾簽署MOU，吳世勳在青年政策方面目前正推動300萬幸福企劃、增加對青年創業8.8倍投資，希望能推動韓國的新創育成中心及新創團隊，與台北的新創基地交流互訪、共享空間。

蔣萬安表示，吳世勳日前在大聯盟Blue Jays主場開球，非常帥氣，台北今年底將啟用可容納超過4萬名觀眾的大巨蛋棒球場，也希望能邀請吳世勳開球、展現英姿；而預計辦在大巨蛋的亞錦賽，韓國也將有代表隊參賽，非常歡迎首爾市帶團參加。

吳世勳回覆，自己第一屆市長上任時與蔣萬安同齡，首爾市民也很關注蔣萬安的相關新聞，期待未來2市交流更上一層樓。

吳世勳也說，首爾當前重視以技術培訓媒合畢業後的就業、加大投資青年住宅政策，首爾市政府並成立未來青年企劃團研擬更多青年政策。

蔣萬安回覆，台北市教育局也成立技職教育專責單位、推動青年優先入住的社會住宅，現在正是為即將成立的青年局來首爾取經。